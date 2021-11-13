Москва, , 09:20 — REGNUM Акция помощи оказавшимся на самоизоляции в Москве гражданам #МыВместе нашла поддержку среди неравнодушных жителей города. Об этом 13 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Акция возобновила свою работу в столице 22 октября. Добровольцы уже выполнили сотни заявок, доставив продукты, лекарства и предметы первой необходимости, в том числе в период нерабочих дней.

«С начала пандемии волонтеры оказали большую поддержку людям старшего возраста, многодетным семьям и горожанам с хроническими заболеваниями. В октябре акция #МыВместе возобновилась. Для участия в ней зарегистрировались почти три тысячи добровольцев», — рассказала Сергунина.

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