Вашингтон, 13 ноября 2021, 00:43 — REGNUM Жители США столкнулись с перебоями в работе сервиса коротких видеороликов TikTok, 12 ноября сообщил специализированный сайт Downdetector.
Большинство обращений касалось трудностей при функционировании мобильного приложения. Кроме того, часть пользователей жаловалась на проблемы при попытках подключиться к серверу.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в ряде стран был зафиксирован сбой в работе аудиостримингового сервиса Spotify.
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