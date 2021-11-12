Вашингтон, 13 ноября, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Жители США столкнулись с перебоями в работе сервиса коротких видеороликов TikTok, 12 ноября сообщил специализированный сайт Downdetector.

Solen Feyissa TikTok

Большинство обращений касалось трудностей при функционировании мобильного приложения. Кроме того, часть пользователей жаловалась на проблемы при попытках подключиться к серверу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в ряде стран был зафиксирован сбой в работе аудиостримингового сервиса Spotify.

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