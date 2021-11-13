Октябрьский район, Югра, , 00:29 — REGNUM Глава Октябрьского района Югры Анна Куташова досрочно сложила свои полномочия. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Анна Куташова Oktregion.ru

«На протяжении шести лет я возглавляла вверенный мне вами пост главы Октябрьского района… Благодарю каждого из вас, за неравнодушие, активность, инициативность, патриотизм, обратную связь, за всё, что мне помогало в работе», — пишет Анна Куташова в обращении к землякам.

Свой уход с поста она объяснила желанием «быть рядом с близкими и родными мне людьми», которые все годы её деятельности на посту главы района поддерживали её и обеспечивали надёжный тыл.

«Октябрьский район в надёжных руках. Команда администрации района продолжает работу под руководством исполняющего обязанности главы Октябрьского района Николая Васильевича Хромова», — отметила Анна Куташова.

И добавила, что новый глава района будет избран депутатами местной думы в соответствии с уставом муниципального образования.

Отметим, что в Октябрьский район Югры входят четыре поселения — Андра, Октябрьское, Приобье, Талинка. Численность населения — свыше 28 тысяч человек.