Париж, , 00:24 — REGNUM Российские структуры продолжают работу с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) по вопросу признания вакцины «Спутник V», сообщил 12 ноября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя итоги встречи в Париже в формате «2+2», глава МИД России отметил, что французская сторона принадлежит к числу тех в Евросоюзе, кто дожидается решения Всемирной организации здравоохранения.

«Оно затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин. Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения», — объяснил Лавров.

Он добавил, что пандемия подчеркнула необходимость сотрудничества России и Евросоюза, и что власти некоторых стран объединения приняли самостоятельное решение о признании российской вакцины.

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Встреча в формате «2+2» прошла в Париже 12 ноября. В ней приняли участие министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, их коллеги из Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.