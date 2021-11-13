Москва, , 00:14 — REGNUM Статья Сергея Лаврова отражает полное отсутствие политики у РФ по защите русских в Казахстане. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM общественный деятель Александр Аверин.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо понимать, что глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров — человек неглупый», — заявил эксперт.

«И тот факт, что он вынужден нести откровенную белиберду про некие внешние силы, разжигающие рознь между Россией и Казахстаном, свидетельствуют о том, что у России просто нет государственной политики по вопросу массового нарушения прав русских в Казахстане», — пояснил Аверин.

«Между тем время выработать эту политику настало примерно позавчера», — заключил политолог.

Напомним, что в Казахстане участились случаи русофобии — в виде т.н. «языковых патрулей» или в виде прямого физического насилия. Пророссийский публицист и блогер Ермек Тайчибеков был приговорён к многолетнему заключению после интервью одному из российских интернет-изданий.