Париж, , 23:40 — REGNUM Госкомпания Ливии National Oil Corporation должна быть сохранена, недопустимо установление над ней контроля отдельных вооружённых групп. Такой тезис высказан в принятом 12 ноября по итогам международной конференции в Париже заявлении.

Добыча нефти в Ливии Javier Blas

«Мы призываем все стороны сохранить целостность и единство финансовых ливийских институтов и Национальной нефтяной компании в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

Отмечается, что попытки отдельных групп захватывать и контролировать работу нефтегазовой корпорации создают угрозу безопасности и стабильности страны.

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