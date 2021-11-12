Париж, 12 ноября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Госкомпания Ливии National Oil Corporation должна быть сохранена, недопустимо установление над ней контроля отдельных вооружённых групп. Такой тезис высказан в принятом 12 ноября по итогам международной конференции в Париже заявлении.

Javier Blas Добыча нефти в Ливии

«Мы призываем все стороны сохранить целостность и единство финансовых ливийских институтов и Национальной нефтяной компании в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

Отмечается, что попытки отдельных групп захватывать и контролировать работу нефтегазовой корпорации создают угрозу безопасности и стабильности страны.