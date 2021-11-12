Рим, 12 ноября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. В МВД Италии «рассчитывают на здравый смысл» участников протестных акций, заявила в пятницу, 12 ноября, глава ведомства Лучана Ламорджезе.

Италия

Акции должны пройти мирно, а все требования, от места сбора до соблюдения эпидемиологических норм, должны быть соблюдены, отметила министр.

Как сообщалось ранее, с 10 ноября МВД ограничило проведение протестных акций в центрах городов. Ламорджезе отметила, что никто не мешает желающим митинговать за пределами центра, но с соблюдением социальной дистанции и без создания неудобств для других граждан.