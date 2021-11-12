Киев, 12 ноября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Украина продолжит закупку турецких ударных беспилотников Bayraktar для своих вооруженных сил, заявил 12 ноября украинский министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в зону вооруженного конфликта в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН», — цитирует Резникова пресс-служба украинского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти и военное руководство Украины внутри страны позиционируют беспилотники турецкого производства в качестве «чудо-оружия», способного принести победу в Донбассе и противостоять «российской агрессии», приводя в пример последнюю войну в Нагорном Карабахе.

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