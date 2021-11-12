Милан, Италия, , 23:23 — REGNUM Мэрия Милана в пятницу, 12 ноября, запретила противникам вакцинации проводить очередную акцию протеста на площади перед городским собором (Дуомо).

Милан Steffen Schmitz

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В ближайшие недели площадь будет занята — там будут проходить религиозные, культурные и иные мероприятия, которые поддерживает город, сообщил в мэрии.

Как сообщалось ранее, МВД Италии с 10 ноября ограничило проведение акций протестов в центрах городов. Глава ведомства Лучана Ламорджезе отметила, что никто не мешает желающим митинговать за пределами центра, но с соблюдением социальной дистанции и без создания неудобств для других граждан.