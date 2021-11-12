Подгорица, , 23:30 — REGNUM Черногорское политическое объединение «Демократический фронт» не является партнером США, так как оно «чинило препятствия для принятия черногорского бюджета» в парламенте. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США Габриэль Эскобар 12 ноября в интервью телеканалу Vijesti.

Лидеры «Демократического фронта» Demokratskifront.me

Так Эскобар ответил на вопрос журналиста телеканала о том, существуют ли политические субъекты в Черногории, которых США не хотели бы видеть в реконструированном черногорском правительстве.

По словам Эскобара, «Демократический фронт» больше сосредоточен на «этнических делениях», чем на экономическом восстановлении страны.

«Дело не только в том, о чем они говорят, но и в том, что они делают. Их прежние шаги не были лучшими. Мы будем внимательно следить за ситуацией, но я пока не могу сказать, что они наши партнеры», — рассказал Эскобар.

Напомним, что на парламентских выборах в августе 2020 года «Демократический фронт» получил больше голосов, чем другие партии правящей коалиции, но в новое правительство не вошел ни один его представитель.