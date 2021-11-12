Рим, , 23:19 — REGNUM Итальянское издание La Verita в пятницу, 12 ноября, сообщило о рекламе «распродажи» суррогатных детей, рожденных на Украине.

Мать и ребенок Debowscyfoto

Одно из «агентств», специализирующихся на «поставках» младенцев, объявило о снижении цен на 3% во второй половине ноября и назвало этот период «черной пятницей».

Представители итальянской оппозиции резко раскритиковали такую рекламную кампанию «участников рынка», а также потребовали прекратить само существование этого бизнеса.

Подобные практики унижают достоинство женщины и должны быть запрещены без всяких исключений, заявила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.