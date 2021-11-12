Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Администрация США проводит подробные консультации со своими европейскими партнерами, в том числе с Украиной, в связи с сообщениями о росте активности российских войск у украинской границы, заявила 12 ноября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Whitehouse.gov

По её словам, подробные консультации были посвящены «нашей озабоченности».

«В последние недели и дни мы проводили подробные консультации с нашими европейскими партнерами и союзниками, включая Украину, по поводу нашей озабоченности в связи с этими сообщениями. В ходе этих контактов мы обсуждали нашу обеспокоенность действиями России в отношении Украины», — рассказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что не видит никаких признаков подготовки «российской агрессии» против Украины. В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен продолжает делать громкие заявления об опасности «вторжения на Украину».

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