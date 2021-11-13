Москва, 13 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Для новогодних и рождественских праздников в Москве подготовили более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Новый год в Москве

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, перед праздниками изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий для создания праздничного настроения у москвичей и гостей столицы.

Пётр Бирюков уточнил, что на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке вновь появятся световые арки.

Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами «2022». На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц.

Стоит отметить, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. «Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — пояснил заместитель мэра и добавил, что в Москве уже сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. По его словам, все конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.