Рим, , 23:14 — REGNUM Новый вариант пенсионной реформы в Италии позволит в 2022 году досрочно выйти на пенсию 16 800 гражданам, сообщили в правительстве страны в пятницу, 12 ноября.

Евро Alexas_Fotos

Средний размер такой пенсии составит около 26 тысяч евро в год. Объем дополнительных расходов — 175 млн евро.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).