Рим, , 23:10 — REGNUM Около 55% граждан Италии поддерживает введенный МВД запрет на митинги в центрах городов, около 43% — против, таковы данные опроса Termometro Politico, опубликованные в пятницу, 12 ноября.

Рим Kookay

Сторонники запрета считают, что он поможет ограничить распространение коронавируса. Их оппоненты полагают, что право на протест не должно ограничиваться даже по таким соображениям.

Ограничения введены МВД с 10 ноября. Глава ведомства Лучана Ламорджезе отметила, что никто не мешает желающим митинговать за пределами центра, но с соблюдением социальной дистанции и без создания неудобств для других граждан.