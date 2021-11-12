Рим, , 23:05 — REGNUM Новые исследования подтверждают, что вакцинация от коронавируса надежно, более чем на 90%, защищает от госпитализации и летального исхода, заявил в пятницу, 12 ноября, глава итальянского национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Вакцинация от коронавируса в Италии Salute.gov.it

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При этом, по данным тех же исследований, с шестого месяца эффективность вакцины снижается, следует регулярно «обновлять» прививки, добавил Брузеферро.

В настоящее время в Италии привиты от коронавируса двумя дозами вакцины около 75% граждан. С декабря 2021 года гражданам старше 40 лет начнут делать третьи прививки.