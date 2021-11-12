Париж, 12 ноября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Сербия примет участие в Саммите по демократии, который в декабре организует президент США Джо Байден. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 12 ноября в Париже, где она присутствует на мероприятиях по случаю 75-летия ЮНЕСКО.

Влада на Република Северна Македонија Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

По словам Брнабич, то, что Сербия получила приглашение для участия в этом саммите — хорошая новость, но при этом «нет причин для эйфории».

«Президент Александр Вучич примет участие в саммите в онлайн-формате. Мы получили приглашение, что говорит лишь о лицемерии тех политических сил в нашей стране и в регионе, которые критиковали сербское руководство (за то, что Сербия не приглашена к участию в саммите президента США — ИА REGNUM)», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Напомним, что ранее посол США в Сербии Энтони Годфри сообщил о том, что Сербия не приглашена на саммит президента Байдена, который пройдёт в декабре этого года и будет посвящен защите правового государства и борьбе против авторитарных систем во всем мире. Посольство США в Сербии 12 ноября обнародовало информацию о том, что приглашение сербскому руководству участвовать в форуме все-таки поступило.