Аддис-Абеба, 12 ноября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. События в Эфиопии могут оказать негативное влияние на безопасность в соседних странах этого африканского региона, сообщает 12 ноября со ссылкой на BBC Africa.

Vob08 Аддис Абеба. Эфиопия

Издание опубликовало мнение высокопоставленного военного чиновника США в Африке генерала Уильяма Заны, который пояснил возможные последствия этого конфликта.

В частности, Эфиопия держит войска в соседнем Сомали, поддерживая тамошнее правительство.

«Если внутренний конфликт в Эфиопии заставит ее принять решение о выводе войск из Сомали, — ещё пять стран Африканского союза также будут затронуты. А в Сомали появится возможность более активной деятельности воинствующих экстремистских организаций», — сказал Зана.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу возможности военных действий Египта против «Великой Эфиопской плотины Возрождения» (GERD) в случае углубления нестабильности в Эфиопии.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Тыграе на севере Эфиопии продолжается с ноября 2020 года. Бои идут между сторонниками партии НФОТ, которая почти 30 лет была у власти в Эфиопии, и правительством премьер-министра Абия Ахмеда.