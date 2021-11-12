Париж, , 22:51 — REGNUM Переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо состоялись на полях международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября, сообщил глава МИД РФ журналистам.

Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отметив, что встреча получилась основательная, Лавров напомнил о том, что Сассу-Нгессо лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве и что между лидерами стран были достигнуты договорённости.

Лавров «Мы обсудили, как эти договорённости выполняются. В целом выполняются неплохо, но есть ряд вопросов, которые требуют дополнительного внимания».

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