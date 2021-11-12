Архангельск, 12 ноября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Власти двух городов — Архангельска и Северодвинска — обратились в региональное правительство с просьбой пересмотреть тарифы в общественном транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, перевозчики жалуются, что существующий размер платы за проезд не позволяет обеспечить нормальное функционирование автотранспортных предприятий.

Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности». Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США На автобусе

По словам представителей компаний-перевозчиков, негативное влияние на их «самочувствие» оказывает в том числе рост цен на топливо и расходные материалы. Не менее 20 процентов полученной выручки автотранспортные предприятия расходуют на закупку топлива. При этом, по их словам, ежемесячно цена на горючее растет в среднем на один процент, что также увеличивает эксплуатационные затраты.

В поддержку предложений перевозчиков в части повышения тарифов на пассажирские перевозки в Архангельске и Северодвинске выступают и главы этих городов. Они, в свою очередь, обеспокоены несоблюдением расписания движения автобусов. Возрастающий объем обращений граждан с жалобами на качество услуг пассажирских автобусных перевозок постоянно фиксирует Центр управления регионом.

«Мы понимаем, что сегодня ситуация близка к критической. Автобусы на линии не выходят, жалоб от жителей и градообразующих предприятий по этому поводу очень много — люди не могут добраться на работу. А те штрафы, которые установлены контрактными обязательствами, я считаю абсолютно несущественными, их нужно пересматривать», — подчеркнул глава Северодвинска Игорь Скубенко.

Решение об изменении тарифов будет принято после того, как специалисты регионального минтранса изучат все аргументы перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подверг критике работу перевозчиков, необоснованно сокративших количество автобусов на маршрутах.