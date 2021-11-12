Архангельские власти обсуждают повышение тарифов на проезд
Архангельск, 12 ноября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Власти двух городов — Архангельска и Северодвинска — обратились в региональное правительство с просьбой пересмотреть тарифы в общественном транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, перевозчики жалуются, что существующий размер платы за проезд не позволяет обеспечить нормальное функционирование автотранспортных предприятий.
По словам представителей компаний-перевозчиков, негативное влияние на их «самочувствие» оказывает в том числе рост цен на топливо и расходные материалы. Не менее 20 процентов полученной выручки автотранспортные предприятия расходуют на закупку топлива. При этом, по их словам, ежемесячно цена на горючее растет в среднем на один процент, что также увеличивает эксплуатационные затраты.
В поддержку предложений перевозчиков в части повышения тарифов на пассажирские перевозки в Архангельске и Северодвинске выступают и главы этих городов. Они, в свою очередь, обеспокоены несоблюдением расписания движения автобусов. Возрастающий объем обращений граждан с жалобами на качество услуг пассажирских автобусных перевозок постоянно фиксирует Центр управления регионом.
Решение об изменении тарифов будет принято после того, как специалисты регионального минтранса изучат все аргументы перевозчиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подверг критике работу перевозчиков, необоснованно сокративших количество автобусов на маршрутах.