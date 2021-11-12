Лос-Анджелес, США, , 22:46 — REGNUM Disney и Marvel показали первый тизер-трейлер сериала «Мисс Марвел». Видео было представлено 12 ноября в рамках онлайн-мероприятия «День Disney Plus» (Disney Plus Day).

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В ролике создатели шоу намекнули на сверхспособности Камалы Хан, а также мельком показали злодеев, с которыми придётся столкнуться героине. Главную роль в сериале исполнит молодая актриса Иман Веллани.

В проекте сериала «Мисс Марвел» также участвуют Арамис Найт (Красный Кинжал), Саагар Шейх (Амир Хан — старший брат Камалы), Риш Шах, Мэтт Линц, Зенобия Шрофф и Мохан Капур. Ожидается, что премьера шоу состоится осенью 2022 года.

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