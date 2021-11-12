Подгорица, , 22:48 — REGNUM Правительство Черногории во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем пользуется полной поддержкой США. Об этом 12 ноября заявил спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, завершая свой визит в Черногорию.

Габриэль Эскобар State.gov

При этом Эскобар отметил, что позиция США не должна влиять на структуру черногорского правительства.

«Наша роль — поддержать Черногорию в том, чтобы она продвинулась на пути евроинтеграции, усилила членство в НАТО и продолжила борьбу против коррупции», — заявил Эскобар в интервью телеканалу Vijesti.

Эскобар добавил, что в Черногорию он приехал для того, чтобы оказать поддержку действующему правительству, которое «многое сделало для укрепления черногорско-американского партнерства».

Напомним, что 11 ноября Эскобар встретился с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем. После встречи с американским чиновником Кривокапич заявил, что он не намерен подавать в отставку, так как его правительство получило безоговорочную поддержку США для продолжения текущей политики.