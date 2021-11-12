Лондон, 12 ноября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Британская арт-поп исполнительница FKA Twigs в своих социальных сетях объявила, что на следующей неделе выйдет ее новая коллаборация с Central Cee под названием «Measure of a Man».

Музыка

FKA Twigs не выпускала новой музыки с момента выхода январского альбома «Don't Judge Me» с Headie One и Fred, но накануне twigs анонсировала новый сингл под названием «Measure of a Man», в котором она объединилась с исполнителем из Западного Лондона Central Cee.

https://www.instagram.com/p/CWJKcrbtTRW/

Новый сингл включен в саундтрек фильма «King's Man», а фрагмент песни доступен в аудиотеке социальной сети TikTok. Ей еще предстоит продолжить свой альбом 2019 года «MAGDALENE», об этом она рассказала поклонникам через свой канал Discord в сентябре. Ее следующий проект — «глубокий и эмоциональный» микстейп, который может появиться в этом декабре или январе 2022 года.