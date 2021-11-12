Париж, , 22:35 — REGNUM Повлиять на белорусское руководство, чтобы оно исправило ситуацию с мигрантами на границе с Польшей и с Литвой, попросили российскую делегацию на международной конференции по Ливии французские участники коллеги.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В опубликованном 12 ноября коммюнике министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле-Дриан и министр обороны республики Флоранс Парли заявили, что на переговорах с гостями из Москвы «осудили безответственное и недопустимое поведение белорусских властей».

«Они призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Белоруссией, чтобы добиться завершения [кризиса]», — говорится в сообщении.

Также Ле-Дриан и Парли в беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу коснулись вопроса контроля над вооружениями, взаимоотношений России и НАТО и урегулирования ситуации в Ливии.

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