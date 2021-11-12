Нью-Йорк, США, 12 ноября 2021, 22:32 — REGNUM В новом тизере будущего сериала «Секретное вторжение» Marvel показала Сэмюэла Л. Джексона в образе бородатого Ника Фьюри. Ролик был представлен 12 ноября в рамках онлайн-мероприятия «День Disney Plus» (Disney Plus Day).
Многие поклонники комиксов и киновселенной студии обратили внимание, что Фьюри выглядит очень уставшим. Они предположили, что главе организации «Щ. И. Т.» приходится думать о слишком большом количестве угроз для Земли.
Напомним, премьера сериала «Секретное вторжение» состоится в 2022 году на Disney Plus. В основу проекта легла одноимённая серия комиксов Брайана Майкла Бендиса и Лейнила Фрэнсиса Ю.
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