Москва, , 22:20 — REGNUM Двое военнослужащих-контрактников ВДВ погибли в ходе парашютного десантирования в Белоруссии из-за внезапного порыва ветра, сообщает 12 ноября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Парашютисты skeeze

Напомним, трагедия произошла 12 ноября в ходе парашютного десантирования на незнакомую площадку в районе города Гродно.

«По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Запасные парашюты не успели сработать по причине недостаточной высоты.

«В результате происшествия оба военнослужащих получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — сообщает Минобороны России.

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