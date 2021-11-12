Москва, 12 ноября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. По мнению аналитиков УК «Ингосстрах», цены на жилье в Москве могут поползти вниз уже в следующем году. Насколько вероятно такое развитие событий и что на него может повлиять, рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Рост объемов жилья, возводимого строителями в российской столице, не может считаться надежным основанием для предсказания снижения цен, если брать его в отрыве от прочих факторов. Например, сколько жилья не хватает москвичам на данный момент и когда может наступить насыщение потребности в жилье, долгое время остающейся острой. Ведь Москва продолжает расти и без учета того, что опережает — рост населения или ввод новых жилых метров, выкладки о ценах на жилье могут остаться чистым умозрением. Кроме того, ситуацию на рынке формирует и запрос на те или иные сегменты предложений на рынке жилья, ведь в разных бюджетных вариантах возможны совершенно противоположные тенденции. А рост стоимости труда и стройматериалов тоже нельзя сбрасывать со счетов. Что же за картина получается у экспертов, глядящих на проблему разносторонне? Читайте статью Галины Смирновой

Цены на квартиры в новостройках не падают, а медленно растут