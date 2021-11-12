Берлин, 12 ноября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. МИД Германии считает призывы к отделению некоторых регионов Боснии и Герцеговины безответственным и неприемлемым. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе 12 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Зассе рассказала о том, что министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят актуальную ситуацию в БиГ на встрече 15 ноября.

«Призывы к отделению от БиГ и шаги, направленные на ослабление всего государства, исходящие от Республики Сербской и Милорада Додика, полностью безответственные и неприемлемые. Это угрожает стабильности не только БиГ, но и всего региона», — процитировал портал b92 слова Зассе.

Напомним, что Республика Сербская не признает верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, потому что его кандидатуру не утвердил СБ ООН. Также Республика Сербская намерена вернуть себе ряд полномочий, которые были гарантированы ей Дейтонским соглашением, но позже были изъяты у нее решениями верховных представителей.