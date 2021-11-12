Москва, 12 ноября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Двое военнослужащих Вооруженных сил России погибли на территории Белоруссии, сообщает 12 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

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Трагический случай произошёл в районе Гродно во время парашютного десантирования в Белоруссии в рамках внезапной проверки боевой готовности.

По некоторым данным, один из погибших пытался спасти своего товарища, у которого неправильно раскрылся парашют.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября подразделение Воздушно-десантных войск России выполнило задачу по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления в Белоруссии.