Москва, , 22:21 — REGNUM Стратегические направления по цифровой трансформации в госуправлении, утвержденные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, могут стать тем самым направлением развития российской экономики, которое позволит выйти, наконец, на совершенно новые возможности в хозяйственной и социальной жизни страны. На чем основано столь оптимистичное видение, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

В новом, цифровом формате сбора и осмысления разнообразных данных, включая экономические, важно не огульно охаивать пресловутую «цифру», а разобраться в выгодах, которые Россия может для себя извлечь. Несмотря на многочисленную критику с точки зрения безопасности бездумной цифровизации всего и вся, правильный подход к анализу широкого спектра показателей может открыть такие горизонты предвидения, которые обеспечат одновременно и рост экономики и социальное развитие страны. Теперь, когда в дело может быть пущена динамическая модель межотраслевых балансов (МОБ) Научной школы стратегического планирования, стратегия развития России может быть значительно усилена с научной, значит и с практической, стороны. Ведь нельзя же, ставя перед страной амбициозные цели, до бесконечности плестись в хвосте у того, что получилось в результате действий рыночной стихии. По мнению доктора экономических наук, специалиста и разработчика алгоритмов МОБ Елены Ведуты, автоматизированные расчеты в рамках динамической модели помогут правительству РФ сделать качественный скачок в подходе к управлению. Чем же отличается новая модель от предыдущих систем планирования экономики? Читайте статью Ангелины Потеряйко

В России появится динамическая модель для управления экономикой