Краснодарский край, 24 мая, 2004, 14:19 — ИА Регнум. В 2003 году прокуратура Краснодарского края завершила пересмотр всех находившихся в архивах края дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, разрешено 1790 заявлений граждан по вопросам реабилитации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры, в настоящее время проводится работа по изменению статуса детей, оставшихся без попечения родителей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам, с пострадавших от политических репрессий на подвергшихся политическим репрессиям и подлежащим реабилитации. За 1-й квартал текущего года подвергшимися политическим репрессиям признано 195 граждан.