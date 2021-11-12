Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В рамках онлайн-мероприятия «День Disney Plus» (Disney Plus Day), потоковый сервис Disney показал первый тизер-трейлер сериала Marvel «Женщина-Халк». Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале BYND EPIC.

nolen Герои Marvel

Главную роль в шоу исполнит Татьяна Маслани («Тёмное дитя», «Сильнее», «Перри Мейсон»). В коротком ролике зрителям, в частности, показали со спины Дженнифер Уолтерс (Маслани) в образе Женщины-Халка. В какой-то момент в кадре появляется и её двоюродный брат Брюс Беннер (Марк Руффало).

Ожидается, что премьера сериала «Женщина-Халк» состоится в 2022 году, пока Marvel не назвала точную дату релиза. Шоу станет частью четвёртой фазы расширенной киновселенной студии.