Тверь, , 22:04 — REGNUM Инновационно-промышленный парк «Боровлево-3» и инвестиционные площадки индустриального парка «Раслово-2» В Тверской области обеспечат инженерной инфраструктурой в 2022 году. Вопрос обсуждался на заседании президиума правительства Тверской области, которое 12 ноября провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Заседание президиума правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Наша задача — обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей», — сказал губернатор Игорь Руденя.

В частности, на объектах предполагается строительство распределительных подстанций, прокладка питающих и кабельных линий электропередач, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосных станций.

Парк «Боровлево-3» расположится на территории в 82 га, здесь планируется разместить 19 новых производств, регион получит свыше 2700 новых рабочих мест, объём инвестиций планируется в сумме около 10 млрд рублей. Первый этап, на котором объём инвестиций составит 4 млрд рублей, предполагает создание 250 рабочих мест. Свои проекты планируют реализовать компании «Герс Технолоджи» и «Фодеско-МАК». Соглашения о сотрудничестве между правительством Тверской области с компаниями были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

На территории индустриального парка «Раслово» уже работают несколько резидентов — ООО «Пластик-Строймаркет» (Universum), ООО «ХКМ Евразия» (HITACHI, Япония) и другие производства. В июне 2021 года в парке был открыт логистический комплекс для концерна «АвтоВАЗ», проект которого реализовал АО «ТК «Альфа».

Создание инженерной инфраструктуры в «Раслово-2» позволит разместить на территории пять потенциальных инвесторов, это даст региону свыше 1,1 тысячи рабочих мест и инвестиции в экономику в более чем 9,1 млрд рублей.

Отметим, что в Тверской области всем инвестпроектам на каждом из этапов реализации оказывается административная поддержка, за каждым проектом закрепляется персональный менеджер. В 2021 году запущен новый Инвестиционный портал Тверской области (tverinvest.ru), где размещён навигатор по мерам поддержки, информация об инвестплощадках, контактная информация по вопросам сопровождения проектов.