Москва, 12 ноября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Если в заключении с Ермеком Тайчибековым что-либо произойдёт или если он погибнет, то это крайне негативно отразится на репутации российского МИД. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналист Игорь Моисеев.

МИД России Сергей Лавров

«Семь лет заключения — срок огромный. За это время с нашим другом и братом Ермеком может случиться всякое», — заявил эксперт.

«Он вообще может не выйти из тюрьмы. И если это — не дай Бог — произойдет, это ляжет кровавым пятном на репутацию нашего МИДа и всех тех, кто по долгу службы должен поддерживать Русский мир», — считает Моисеев.

«И если Ермек будет брошен на произвол судьбы и казахстанских властей, все в России и за рубежом будут знать, что Россия своих бросает», — отметил политолог.

«Не замечать этого уже нельзя. Допустить это преступно. Или вы придерживаетесь другого мнения, господин Лавров?», — задал риторический вопрос эксперт.

Напомним, что в опубликованной статье министра иностранных дел Сергея Лаврова отношения между Россией и Казахстаном оцениваются как хорошие, хотя и подвергающиеся опасности из-за вмешательства извне и использования неких «информационных методик».