Москва, 12 ноября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. МИД России отказался предоставить российское гражданство Ермеку Тайчибекову, но выдал паспорт актрисе Наталье Орейро. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналист Игорь Моисеев.

(сс) DonSimon Наталья Орейро

«Россия в очередной раз не вступилась за своего самого преданного сторонника и отдала его на растерзание местным властям», — заявил эксперт.

«Мы не спасли Ермека в свое время, когда над ним нависла опасность. И сейчас власти России не делают ничего, чтобы выдернуть его из тюрьмы. Хотя располагают для этого необходимыми ресурсами и возможностями», — подчеркнул Моисеев.

«Российские власти даже не предоставили Тайчибекову гражданство России. Отставная мексиканская актриса Наталья Орейро, с точки зрения Лаврова, достойна российского гражданства в большей степени», — заключил политолог.

Напомним, что на фоне унизительных для русских «языковых патрулей» и латинизации языков в Казахстане симпатизанта России Ермека Тайчибекова приговорили к тюремному заключению на семь лет.