Эксперт: Лавров считает Орейро более достойной гражданства, чем Тайчибекова
Москва, 12 ноября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. МИД России отказался предоставить российское гражданство Ермеку Тайчибекову, но выдал паспорт актрисе Наталье Орейро. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналист Игорь Моисеев.
«Россия в очередной раз не вступилась за своего самого преданного сторонника и отдала его на растерзание местным властям», — заявил эксперт.
«Мы не спасли Ермека в свое время, когда над ним нависла опасность. И сейчас власти России не делают ничего, чтобы выдернуть его из тюрьмы. Хотя располагают для этого необходимыми ресурсами и возможностями», — подчеркнул Моисеев.
«Российские власти даже не предоставили Тайчибекову гражданство России. Отставная мексиканская актриса Наталья Орейро, с точки зрения Лаврова, достойна российского гражданства в большей степени», — заключил политолог.
Напомним, что на фоне унизительных для русских «языковых патрулей» и латинизации языков в Казахстане симпатизанта России Ермека Тайчибекова приговорили к тюремному заключению на семь лет.