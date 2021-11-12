Москва, , 21:56 — REGNUM Власти Украины вплотную подошли к выходу из Минских договорённостей, заявил 12 ноября в Париже журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

Он отметил, что готовящийся в Киеве «Закон об основах государственной политики переходного периода на Украине» станет сигналом выхода украинской стороны из минских соглашений.

«Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер. И как мы видим по событиям в Верховной Раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — пояснил Сергей Лавров.

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