Стокгольм, , 22:11 — REGNUM По сообщению Sveriges Radio, шведское правительство эвакуировало еще более 160 афганских граждан, ранее работавших в интересах Швеции в Афганистане. Об этом радиостанция сообщила 12 ноября.

Анн Линде Ministerie van Buitenlandse Zaken

«Они пока еще не прибыли в Швецию, но они уже покинули Афганистан и приземлились в другом месте», — подтвердила информацию министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она также заверила, что Швеция продолжает оказывать помощь всем тем афганцам, с которыми сотрудничало шведское правительство и жизням которых угрожает режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По ее словам, министерство иностранных дел Швеции будет продолжать работать с афганцами «с неослабевающей силой», а усилия по эвакуации оставшихся лиц не прекратятся.

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