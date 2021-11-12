Москва, 12 ноября 2021, 23:35 — REGNUM МИД России лишь сейчас, с большим опозданием, заметил наличие русофобии в Республике Казахстан. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналист Игорь Моисеев.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков
Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Не прошло и двадцати лет, как министр иностранных дел России Сергей Лавров признал наличие русофобии в Казахстане и применение против России «информационных методик извне», — заявил эксперт.

«Это все равно что признать, что земля круглая и вращается вокруг солнца», — сыронизировал Моисеев.

«И заявление это прозвучало на фоне страшного факта, случившегося с одним из самых преданных друзей России в Казахстане — Ермеком Тайчибековым», — пояснил Моисеев.

Напомним, что пророссийского блогера Ермека Тайчибекова казахстанский суд приговорил к семи годам заключения строгого режима. Блогер обратился к руководству России о предоставлении ему гражданства России, но получил публичный отказ, прозвучавший из уст представителя МИД РФ Марии Захаровой.