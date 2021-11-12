Москва, 12 ноября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. МИД России лишь сейчас, с большим опозданием, заметил наличие русофобии в Республике Казахстан. Об этом 12 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналист Игорь Моисеев.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Не прошло и двадцати лет, как министр иностранных дел России Сергей Лавров признал наличие русофобии в Казахстане и применение против России «информационных методик извне», — заявил эксперт.

«Это все равно что признать, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца», — сыронизировал Моисеев.

«И заявление это прозвучало на фоне страшного факта, случившегося с одним из самых преданных друзей России в Казахстане — Ермеком Тайчибековым», — пояснил Моисеев.

Напомним, что пророссийского блогера Ермека Тайчибекова казахстанский суд приговорил к семи годам заключения строгого режима. Блогер обратился к руководству России о предоставлении ему гражданства России, но получил публичный отказ, прозвучавший из уст представителя МИД РФ Марии Захаровой.