Стокгольм, , 22:13 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на четырех. Эта информация была опубликована 12 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 082 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 182 471 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 939 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 276 486 человек старше 16 лет, вторую — 6 964 838.

С начала пандемии в общей сложности 7946 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.