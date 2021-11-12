Тула, 12 ноября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Для российских войск РХБЗ создана новейшая машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9, которая начнет поступать в войска, заявил 12 ноября журналистам командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Mil.ru Войскам радиационной, химической и биологической защиты

Новая машина для РХБЗ разработана в Туле, на базе бронеавтомобиля КамАЗ-63 969 «Тайфун» в рамках ОКР «Богомаз»,

В настоящее время машина проходит испытания, а опытные образцы были продемонстрированы в закрытой части Международного военно-технического форума «Армия-2018» и во время парада Победы в Туле в 2019 году.

РХМ-9 предназначена для ведения радиационной, химической и биологической разведки на поле боя. Её конструкция позволяет экипажу осуществлять сбор данных не выходя из машины.