Вашингтон, 12 ноября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В сети появились первые рецензии критиков на сериал Netflix «Ковбой Бибоп» на основе одноимённого аниме-сериала. Об этом 12 ноября сообщает портал Comcibook.

Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония «Ковбой Бибоп»

Стоит отметить, что эксперты разделились во мнениях по поводу шоу.

«Я был супер-фанатом Cowboy Bebop с того дня, как в 1998 году нашел первый DVD, — написал кинопродюсер Дэвид Эрлих, — поэтому я вызвался просмотреть адаптацию Netflix для IndieWire. … Это была серьезная ошибка».

https://twitter.com/davidehrlich/status/1459177618327146496

«Я скажу больше 15 ноября, когда выйдет мой полный обзор, но поклонники аниме быть спокойны», — написал автор CNET Алессандро Филлари.

https://twitter.com/afillari/status/1459050223418818560

«Я посмотрел около половины игровой версии «Ковбоя Бибопа». Актерский состав великолепен, и он чертовски стильный, но у него проблемы с духом и большая часть экшна не впечатляет», — заявил критик LampLightRev и SpoilerTV Брент Хэнкинс, добавив, что у сериала также есть проблемы с «бессистемным монтажом» и хореографией.

https://twitter.com/mistermainevent/status/1459179658449014784

Напомним, премьера игрового сериала «Ковбой Бибоп» состоится 19 ноября 2021 года. В проекте участвуют актёры Джон Чо, Дэниэлла Пинеда, Мустафа Шакир, Елена Сатине и другие.