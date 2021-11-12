Сыктывкар, , 21:42 — REGNUM С 15 ноября в Коми возобновят работу организации дополнительного образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Коми.

Тренд в образовании Цитата х/ф «Идиократия», реж. Майк Джадж, 2006, США

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По данным ведомства, решение было принято сегодня, 12 ноября, на заседании оперштаба и касается не только муниципальных, но и частных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 388 больных ковидом, на лечении — более 12 тысяч жителей республики.