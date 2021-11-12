Париж, , 21:41 — REGNUM Сравнить отношение к мигрантам в Белоруссии и в других странах ЕС предложил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 12 ноября на переговорах в формате «2+2» в Париже.

Мигранты в Австрии Metropolico.org

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Отвечая на поднятую французскими коллегами тему проблемы мигрантов на границах Белоруссии — с Литвой и с Польше, Лавров сказал:

«Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией».

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