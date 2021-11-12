Париж, 12 ноября 2021, 21:41 — REGNUM Сравнить отношение к мигрантам в Белоруссии и в других странах ЕС предложил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 12 ноября на переговорах в формате «2+2» в Париже.
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Отвечая на поднятую французскими коллегами тему проблемы мигрантов на границах Белоруссии — с Литвой и с Польше, Лавров сказал:
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