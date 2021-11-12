Петрозаводск, 12 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В центре столицы Карелии Петрозаводске автомобиль сбил главу города Владимира Любарского, ему понадобилась операция. Об этом 12 ноября сообщил сам Любарский на своей странице в одной из социальных сетей.

Vk.com Глава Петрозаводска попал под машину во время пробежки

По данным ГУ МЧС России по Карелии, наезд на пешехода произошел 12 ноября в 19:34 мск в городе Петрозаводске, на улице Ленина, 1.

«Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения больницы скорой медицинской помощи. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надёжных руках», — написал чиновник.

По предварительным данным, наезд произошел во время пробежки главы города по центральной улице города, недалеко от мэрии. Автомобилист не заметил во время поворота налево бегущего мэра. Мужчине не помог даже фонарик на голове.