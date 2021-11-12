Джелалабад, Афганистан, , 21:28 — REGNUM Три человека погибли при взрыве, который прогремел в деревне Тераллай (провинция Нангархар, Афганистан), передаёт 12 ноября Afghanistan International.

Джелалабад FazelFazly

Уточняется, что среди погибших — двое детей. Пострадали ещё 18 человек.

Инцидент произошёл в 13:30 (время местное): во время молитвы в мечети взрывное устройство привёл в действие террорист. В это время в здании было много прихожан. Имам мечети погиб.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве в афганской провинции Урузган погибли трое детей