Нашвилл, США, , 21:26 — REGNUM Бывший участник инди-рок дуэта The White Stripes Джек Уайт в своих социальных сетях объявил, что планирует выпустить в следующем году две полноформатный работы.

Музыка (сс) StockSnap

В прошлом месяце музыкант вернулся с новым синглом «Taking Me Back», он попал в официальный саундтрек к новой компьютерной игре «Call Of Duty: Vanguard», основные действия которой разворачиваются на полях сражений Второй мировой войны. Накануне песня получила экранизацию, и вместе с ее анонсом артист решил огласить свои планы на следующий год: Джек Уайт собирается выпустить две пластинки — «Fear of the Dawn« и «Entering Heaven Alive».

Согласно информации портала The Line Of Best Fit, альбом «Fear of the Dawn», на котором в качестве гостя будет присутствовать продюсер и хип-хоп исполнитель Q-Tip, выйдет 8 апреля, а «Entering Heaven Alive» — 22 июля 2022 года.

