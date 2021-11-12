Москва, , 21:28 — REGNUM Автоматизированные системы управления вкупе с научным подходом к кибернетике могут стать тем прорывным направлением, которое выведет экономики стран из того бедственного положения, в котором они оказались в условиях современного «рыночного хаоса». О том, какое значение для этих ростков такой актуальной науки имеет состоявшееся подписания соглашения о сотрудничестве между Гаванским университетом Кубы и российской Научной школой стратегического планирования (НСШП), рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

19 октября 2021 года состоялось подписания соглашения между Гаванским университетом и НСШП под руководством Елены Ведуты. Изучение и применение в управлении экономикой принципов и алгоритмов, которые выработаны российскими кибернетиками, может оказать большую подмогу развитию экономики и социальной жизни Кубы, на что надеются кубинские ученые. Действительно, новые условия, в которых оказались экономики всего мира требуют решительного выхода за пределы создавшейся ситуации. Постоянный экономический шторм угрожает ныне не только финансовому благополучию, но и самому существованию суверенных государств, поэтому опора на математически выверенные алгоритмы внесения порядка в экономическую жизнь может оказаться тем ключом, который откроет дверь в лучшее будущее. В чем же отличие системы, предложенной учеными из НСШП и почему она заинтересовала кубинских руководителей и ученых? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Российская кибернетика выведет Кубу на новую траекторию развития